خطوة واحدة تفصل تأهل تاريخي للمنتخبات العربية في أمم إفريقيا للسيدات

المنتخبات العربية على أعتاب تأهل تاريخي

انتهى الدور الأول من التصفيات المؤهلة لأمم إفريفيا 2024 المقامة في المغرب للمرة الثانية على التوالي بمشاركة 12 فريقًا.

وتأهلت 3 منتخبات عربية مصر وتونس والجزائر إلى الدور الثاني والأخير من التصفيات والذي سيقام من جولتين ذهابًا وإيابًا في نوفمبر المقبل.

وتأهل منتخب مصر بعد الفوز على جنوب السودان بنتيجة 8-0 ذهابًا وإيابًا، فيما تخطت الجزائر نظيرتها أوغندا بنتيجة 3-1، بينما صعدت تونس بعد فوز عريض على النيجر بنتيجة 12-0.

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وتواجه سيدات الفراعنة منتخب السنغال فيما ينتظر تونس مواجهة الكونغو وأخيرًا الجزائر تلتقي بـبوروندي.

وفي حال تخطت المنتخبات الثلاثة الدور الأخير وتأهلت إلى أمم إفريقيا، ستكون هذه المرة الأولى التي تشهد البطولة تواجد أربعة منتخبات عربية.

وكان منتخب المغرب قد حقق أفضل إنجاز للمنتخبات العربية في المسابقة النسخة السابقة بعد الوصول إلى النهائي وحصد الوصافة.