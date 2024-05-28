خطوة واحدة تفصل الإعلان الرسمي .. نجم لاتسيو يُفاجئ السعوديين بالاتفاق مع ناديه الجديد!

الأندية السعودية حاولت كثيرًا ضم اللاعب

فاجأ لويس ألبرتو نجم وسط لاتسيو الأندية السعودية المهتمة بضمه بالاتفاق مع ناديه الجديد، وذلك حسبما أكد الإعلامي فابريتسيو رومانو.

ألبرتو كان قد أعلن نيته فسخ عقده، الممتد حتى صيف 2027، والرحيل عن لاتسيو بنهاية الموسم الجاري، وذلك بعد وصول العلاقة بينه وبين النادي إلى طريق مسدود بجانب انتقادات الجماهير الكبيرة له.

اللاعب الإسباني ارتبط منذ الصيف الماضي بالانتقال إلى دوري روشن السعودي، سواء لارتداء قميص الهلال أو النصر أو الأهلي، لكن نادٍ خليجي آخر نجح في الاتفاق معه.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

رومانو أوضح أن ألبرتو توصل لاتفاق بالفعل مع الدحيل القطري حول كافة التفاصيل المالية والشخصية المرتبطة بالعقد، مشيرًا إلى أن اتفاق النادي القطري مع نظيره الإيطالي على قيمة الصفقة هو فقط ما يؤجل الإعلان الرسمي.

يُشار إلى أن كلاوديو لوتيتو رئيس لاتسيو كان قد أكد عدم نيته فسخ عقد ألبرتو وتركه يرحل بالمجان، مشيرًا إلى أن عليه جلب عرض جيد لبيع عقده.