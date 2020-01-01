خطوة واحدة تفصل إنتر عن ضم أشلي يونج

صفقة انتقال أشلي يونج من مانشستر يونايتد إلى إنتر تقترب من الحسم

كشفت مصادر مقربة من إنتر الإيطالي أن صفقة انتقال لاعب مانشستر يونايتد أشلي يونج إلى النيراتزوري باتت قاب قوسين أو أدنى من الحسم.

وكان إنتر قد أبدى اهتمامه بضم اللاعب الإنجليزي بعد مغالاة تشيلسي في المطالب المادية بخصوص ظهيره الأيسر ماركوس ألونسو.

وحسب مصادر موثوقة فإن أشلي يونج قد وافق على الشروط الشخصية بعقد يمتد حتى العام 2021 أي أنه سينتقل لمدة 18 شهرًا فقط.

ويتبقى الآن موافقة إدارة مانشستر يونايتد من أجل الإعلان الرسمي عن الصفقة في الأيام القليلة المقبلة، حيث أن الإدارة رضخت لرغبة اللاعب في الرحيل.

وكانت إدارة مانشستر يونايتد قد عرضت التجديد حتى 2021 على صاحب الـ 34 عامًا بمجرد تواصله مع إنتر ولكن على ما يبدو فإن اللاعب لم يرحب بهذا الخيار.

ويريد كونتي تعزيز صفوفه بلاعب يستطيع اللعب على الجانبين كظهير في خطته 3/5/2 بعد تكرار إصابات كوادو أسامواه وتراجع أداء كرستيانو بيراجي.

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يذكر أن إنتر يخطط من أجل التعاقد مع متوسط ميدان برشلونة الدولي التشيلي أرتورو فيدال خلال سوق الانتقالات الشتوية كذلك لتعزيز وسط الملعب.