خطوة واحدة تحسم موقف كريم بنزيما من مواجهة الاتحاد والهلال

تعرف على آخر تطورات موقف بنزيما من المشاركة في الكلاسيكو

لم تتضح حتى الآن صورة بشأن مشاركة النجم الفرنسي كريم بنزيما في هجوم الاتحاد أمام الهلال، خلال المباراة التي ستقام مساء يوم الثلاثاء المقبل، في بطولة دوري أبطال آسيا.

ويستضيف الاتحاد نظيره الهلال، في إياب دور الربع نهائي بالبطولة القارية، حيث يبحث النمور عن الانتصار بفارق 3 أهداف من أجل ضمان التأهل لنصف النهائي، بينما يُريد الزعيم التعادل أو الخسارة بفارق هدف على أقل تقدير لتأمين التأهل.

وأضافت صحيفة "الرياضية" أن كريم بنزيما سيخضع لاختبارات طبية ستحدد مشاركته في التدريبات الجماعية مساء يوم الأحد من عدمها.

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ولم يتضح حتى الآن موقف كريم بنزيما من المشاركة في مباراة الكلاسيكو بين الاتحاد والهلال، على ملعب الجوهرة المشعة.

وكان الهلال قد انتصر على الاتحاد بهدفين دون رد، في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب المملكة أرينا، مساء يوم الثلاثاء الماضي.