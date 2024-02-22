خطوة مفاجئة .. جوارديولا يكشف عن وجهته المقبلة بعد مانشستر سيتي!

حلم بعيد يدفع العبقري إلى ساحة قتال جديدة

فاجأ الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، بحديثه عن طموحاته التدريبية في المستقبل بعد الانتهاء من مهمته مع النادي الإنجليزي.

ويمتلك بيب جوارديولا، مسيرة تدريبية مليئة بالنجاحات على مدار 16 عامًا، من برشلونة إلى بايرن ميونخ ومانشستر سيتي، حيث فاز بـ38 لقبًا، وحقق كل ما يمكن الفوز به، باستثناء البطولات مع المنتخبات.

وتحدث جوارديولا في تصريحات لقناة "ESPN Brasil"، عن رغبته في قيادة منتخب ما خلال المرحلة المقبلة من أجل التواجد في بطولات كبرى، قائلًا: "أود تدريب منتخب للمشاركة في كأس العالم أو بطولة أوروبا، أود ذلك بالفعل".

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وتهرب المدرب الإسباني من الإجابة على سؤال، حول هوية المنتخب الذي يمكنه أن يتولى قيادته في المستقبل، قائلًا: "لا أعرف من الذي يريدني للعمل مع منتخب، في هذا الأمر هم من يعرضون عليك، تمامًا مثلما يحدث في الأندية".

وتابع: "لم أفكر مطلقا في الفوز بكأس العالم في المستقبل القريب، لا أعلم متى سيحدث ذلك، إذا كان ذلك بعد 5 أو 10 أو 15 سنة من الآن، لكنني أود أن أحظى بتجربة التدريب في كأس العالم".