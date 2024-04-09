خطوة غير متوقعة .. الكشف عن خطط ألفيش في حالة براءته من الاغتصاب

المدافع البرازيلي يثق في قبول الاستئناف

يخطط المدافع البرازيلي داني ألفيش لخطوة غير متوقعة تمامًا، في حالة قبول الاستئناف الخاص به في قضية الاغتصاب الشهيرة.

ألفيش تم القبض عليه في يناير 2023 في برشلونة، بتهمة الاعتداء الجنسي على فتاة في إحدى الملاهي الليلية بالمدينة، قبل أن يغادر السجن بشكل مؤقت بكفالة.

صحيفة "El Pais" الإسبانية، قالت إن شروط الكفالة تقضي بمصادرة جوازي سفر ألفيش، الإسباني والبرازيلي، والإقامة في منزله ببرشلونة، بالإضافة للحضور إلى المحكمة كل يوم جمعة.

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وأشارت الصحيفة إلى أن ألفيش يتوقع نجاح استئنافه وقبوله، مما يعني إطلاق سراحه من السجن بشكل دائم، وبمجرد حدوث ذلك، فهو ينوي العودة إلى كرة القدم.

وقالت إنه من غير الواضح حتى الآن الصفة التي سيظهر بها ألفيش، ولكن على الأرجح أنه لن يعود كلاعب مرة أخرى.

ولا يزال صاحب الـ40 سنة متواجدًا في برشلونة منذ خروجه بكفالة قدرها مليون يورو، ولا يمكنه اتخاذ أي خطوات بشأن مستقبله حتى جلسة الاستئناف.

يذكر أن ألفيش الذي خاض مسيرة حافلة في أوروبا مع برشلونة وباريس سان جيرمان ويوفنتوس، لعب لبوماس المكسيكي قبل تورطه في القضية الأخيرة، حيث قام النادي بفسخ عقده فور ظهور الاتهامات.