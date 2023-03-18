خطوة غريبة.. روبينيو يطلب تسليم نفسه للعدالة في البرازيل!

لو كان قد تُرك الأمر لموهبة روبينيو كي تقوده نحو المجد، لربما بات من أفضل اللاعبين في تاريخ اللعبة، لكن البرازيلي أحدث العديد من المشاكل خارج الميدان أثرت على مسيرته بشكل كبير.

فإثر اتهام شهير بالاعتداء الجنسي الجماعي على فتاة ألبانية في إيطاليا، حكمت عليه محكمة العدل الإيطالية تسع سنوات من السجن في بداية عام 2022.

وطالبت السلطات الإيطالية نظيرتها في البرازيل بتنفيذ حكم الحبس على لاعب ميلان السابق.

اللاعب الآن حر في البرازيل، بينما يتم الوقوف على ما إذا كان سيقضي عقوبته هناك أم لا.

يوم السبت، قدم اللاعب شكوى جديدة إلى المحكمة في بلاده قدم يوم السبت هذا شكوى جديدة حيث تواصل بنفسه مع السلطات القضائية من أجل الإدلاء بأقواله رسميًا وتسليم نفسه للعدالة وفقًا لصحيفة "أوليه".

وزعم اللاعب السابق البالغ من العمر 39 عامًا في مطالبته بأن ما يحدث له "عار من جانب الصحافة" ويطمح لمعرفة اتخاذ الإجراءات المقبلة في قضيته.