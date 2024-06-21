خطوة ساوثجيت لم تأت بثمارها.. عائلات لاعبي إنجلترا تثير التوتر في معسكر الأسود!

وكأن المشاكل كانت تريد المزيد

دخل منتخب إنجلترا إلى بطولة يورو 2024 كأحد أبرز المرشحين لرفع الكأس يوم 14 يوليو، قدم عرضًا متوسطًا إلى الآن في مباراتين بدور المجموعات، لكن الانتقادات انفجرت من كل اتجاه عقب التعادل المخيب أمام الدنمارك 1-1،

تشير التقارير الواردة من صحيفة "الإندبندنت" إلى وجود توترات بين عائلات اللاعبين الموجودين في قائمة المنتخب الإنجليزي الذين يرون أن ذويهم يستحقون مكانًا أساسيًا في تشكيلة المدرب جاريث ساوثجيت.

وأشار التقرير إلى أنه عندما التقى اللاعبون بعائلاتهم في فرانكفورت بعد التعادل المخيب للآمال أمام الدنمارك، كان هناك الكثير من "التوتر" بين جميع المشاركين ولكن ليس بسبب النتيجة فقط.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويعتقد أن الكثير من اللاعبين وعائلاتهم مقتنعون بأن ساوثجيت لديه تحفظات تجاه بعض اللاعبين الكبار ولن يختار لاعبين يتمتعون بلياقة بدنية بدلًا منهم.

وبينما يشير التقرير إلى استياء بعض اللاعبين تجاه ساوثجيت بسبب تحيزه لللاعبين الكبار، لم يكن هذا هو الحال في تشكيلة فريقه المكونة من 26 لاعبًا في بطولة أوروبا وسط وجود أسماء مثل آدم وارتون، وكوبي ماينو، ومارك جويهي، وإيبيريشي إيزي.

وقبل البطولة، قرر ساوثجيت السماح لعائلات اللاعبين بزيارة ذويهم عقب كل مباراة في دور المجموعات من أجل تخفيف الضغط عليهم.