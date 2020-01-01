خطوة جديدة من مانشستر يونايتد لتحسين جودة التعاقدات

إدارة الفريق تبدأ العمل على صفقات الانتقالات الصيفية من الآن

أشارت تقارير صحفية، إلى أن إدارة مانشستر يونايتد، تفكر التعاقد مع فريق مختص لتحليل البيانات، قبل فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وتسعى إدارة الشياطين الحمر، لتحسين جودة صفقات الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكشفت صحيفة The Athletic، أن إدارة مانشستر ستتعاقد مع فريق مكون من ثمانية أشخاص متخصصين في تحليل البيانات، لمساعدة الفريق في اختيار اللاعبين، وسيعملون أيضاً مع الفريق الطبي وأكاديمية النادي.

المزيد من الفرق

وحتى الآن لم يستخدم مانشستر يونايتد، عمليات التحليل عند التعاقد مع اللاعبين، وتتوقع التقارير الصحفية إلى أن تلك الخطو ستشكل فارقاً في صفقات الشياطين الحمر.

إدارة مانشستر يونايتد "أن تأتي متأخراً دائماً"

وخلال السنوات الماضية، تعاقد النادي الإنجليزي مع العديد من اللاعبين بمبالغ كبيرة ولكن في النهاية لم تنجح تلك الصفقات مع الفريق، فعلي سبيل المثال تعاقدوا مع لوكاكو في 2017 مقابل 75 مليون إسترليني ولكنه رحل بعد موسمين فقط.

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد، أبرم صفقتين خلال فترة الانتقالات الماضية، برونو فيرنانديش قادماً من سبورتينج لشبونة، وأوديون إيجالو قادماً من شانجهاي شينوا الصيني.