خطوة جديدة لخلافة أنشيلوتي .. ريال مدريد يمنح راؤول ميزة إضافية!

أنشيلوتي سيغادر الملكي في الصيف القادم!

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن ميزة جديدة منحتها إدارة ريال مدريد لصالح راؤول جونزاليس المدير الفني لفريق الكاستيا في ريال مدريد.

جاء هذا بحسب ما أوضحت صحيفة "ماركا"، والتي أكدت أن الإدارة ستقوم بدمج تدريبات الفريق الأول رفقة الرديف مع بداية الإعداد للموسم الجديد.

وأوضحت الصحيفة أن السبب الأساسي خلف ذلك يأتي في ظل قلة عدد اللاعبين المتاحين في الفريق الأول، حيث سيبدأ الملكي فترة الإعداد بتسعة منهم فقط.

يأتي هذا في الوقت الذي اتفق فيه كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد على تدريب المنتخب البرازيلي بحلول الصيف القادم وبحث إدارة الملكي عن بديل له.

جدير بالذكر أن راؤول كان ضمن الأسماء التي تم طرحها بحسب ما أكدت تقارير صحفية عديدة ليكون خليفة أنشيلوتي.