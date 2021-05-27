خطوة جديدة تقرب كاريلو من الرحيل عن نادي الهلال

اللاعب البيروفي في طريقه للرحيل عن الهلال

يبدو وأن أيام النجم البيروفي أندريه كاريلي داخل نادي الهلال أصبحت معدودة، وذلك بالرغم من أن عقده لن ينتهي بنهاية الموسم الحالي، في ظل وجود رغبة من اللاعب بخوض تجربة جديدة.

وينتهي عقد كاريلو بنهاية الموسم المقبل، ولكن اللاعب أكد خلال تصريحات سابقة، على أنه قد يرحل عن الهلال بنهاية الموسم، من أجل خوض تجربة جديدة.

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وأشارت صحيفة "El Futbolero" البيروفية إلى أن إدارة نادي بشكتاش التركي تجهز عرضًا مغريًا لنادي الهلال، من أجل الحصول على خدمات أندريه كاريلو، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأضافت الصحيفة، أن إدارة بشكتاش بدأت التحضير للموسم الجديد، وقامت برصد عدد من اللاعبين من أجل ضمهم، يعد أبرزهم أندريه كاريلو، خاصة وأن الفريق سيشارك بدوري أبطال أوروبا العام المقبل.

الصحيفة البيروفية شددت على أن كاريلو اقترب من إنهاء رحلته مع نادي الهلال في المملكة العربية السعودية، بعد عرض نادي بشكتاش التركي، في ظل وجود أيضًا رغبة من اللاعب لمغادرة الزعيم.

أندريه كاريلو كان قد انضم لصفوف نادي الهلال خلال عام 2019، قادمًا من بنفيكا البرتغالي مقابل 9.5 مليون يورو، حيث يرتبط بعقد يمتد إلى صيف 2023.