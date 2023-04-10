خطوة جادة لحسم الجدل .. لجنة الحكام تحاول مصالحة الهلال بعد ديربي الشباب

الهلال خسر أمام الشباب 3-0 وسط جدل تحكيمي كبير بقيادة الحكم المحلي ماجد الشمراني

shahid

لا يخفى على أحد كم الغضب الهلالي الحالي، بعد خسارته الديربي أمام الشباب، مع شعور بتعرضه لظلم تحكيمي كبير.

لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد

الزعيم خسر أمام الليوث بثلاثية نظيفة، ضمن الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي، في مباراة أدارها الحكم السعودي ماجد الشمراني، واتهم بالتغاضي عن احتساب ضربة جزاء للأزرق وعدم الرجوع لتقنية الفيديو في أكثر من لقطة جدلية.

ووفقًا لبرنامج "برا الـ18" فإن لجنة الحكام التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم أرسل خطابًا لإدارة الهلال، لدعوتها لزيارة غرفة الفيديو، للاستماع لتسجيلات حكام الفيديو في تلك المباراة.

وكان وسم "التسجيلات الصوتية لغرفة الفار" قد جاء ضمن المواضيع الأكثر تداولًا في المملكة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، خلال اليومين الماضيين، للمطالبة بكشف التسجيلات أمام الرأي العام.

جدير بالذكر أن الهلال خسر نقطتين جديدتين في مشوار الدوري أمس الإثنين، بالتعادل أمام الطائي بثنائية لكل منهما، ضمن الجولة الـ23.

Shahid