خطة مفاجئة من أنشيلوتي بخصوص انتقال بنزيما إلى الاتحاد

غموض موقف كريم بنزيما يتزايد في ريال مدريد

يحيط الغموض بمستقبل الفرنسي كريم بنزيما، قائد ريال مدريد، فتقارير على مدار الساعة واحدة تؤكد استمراره مع ريال مدريد وأخرى تؤكد رحيله صوب الاتحاد السعودي.

وتكثر الأخبار عن قرب انضمام كريم إلى الاتحاد بطل الدوري السعودي مقابل 200 مليون يورو لمدة موسمين مع امتيازات أخرى عديدة. لكن اللاعب الفرنسي قال قبل أيام في حفل لصحيفة ماركا: "ما يقال على الإنترنت ليس الواقع دائمًا" ليثير الشكوك حول رحيله أو استمراره.

موقع "ريليفو" الإسباني يقول إن تدريبات أمس كانت مهمة لمستقبل المهاجم الفرنسي الذي ترك التدريب مبكرًا بسبب شعوره ببعض الآلام في كاحل قدمه المصاب، فقد عقد جلسة مع مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي قبل التمرين ليعرف الأخير نواياه وإن كان سيبقى أم سيرحل لينال التكريم الذي يستحقه في مباراته الأخيرة ضد أتلتيك بيلباو.

وحاول كارلو إقناع كريم بالبقاء والاعتزال بقميص ريال مدريد كأسطورة للنادي، لكن يبدو الرحيل محتملًا ومتوافق عليه من كل الأطراف وإن كان بشكل غير معلن؛ فريال مدريد يرى نجم بنزيما بدأ في الأفول مع كثرة إصابته.

أما النجم الفرنسي فيرى أن رحيله هذا الموسم وهو مرغوب فيه من الفريق يجعل الخروج بشكل أفضل عن الموسم المقبل بشكل سيئ، بجانب قدوم نجم آخر إلى الفريق سيجعله مهمشًا خاصة مع التوهج الحالي للثنائي البرازيلي فينيسيوس ورودريجو وحملهما مسؤولية خط هجوم ريال مدريد.

وبحسب الموقع فإن سعي ريال مدريد للتعاقد مع هاري كين أو كاي هافيرتس كما يُشاع أرسل رسالة لكريم بنزيما أن مستقبله ليس مرتبطًا بتعاقد ريال مدريد مع مهاجم بل على العكس ربما رحيله يكون أفيد للفريق.