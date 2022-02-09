خطة مبتكرة؟ باريس يستبدل مبابي بهالاند

حدد نادي باريس سان جيرمان بديل النجم الفرنسي كيليان مبابي حال رحيله عن صفوف النادي الباريسي في الصيف المقبل.

ويمتلك مبابي عقد مع العملاق الباريسي ينتهي في صيف 2022، وحتى الآن لا جديد بخصوص وجهته المقبلة.

على نطاق واسع، يعتقد أن مبابي إتفق مع ريال مدريد لكن اللاعب خرج ونفى تلك المحادثات مؤكدًا أنه لم يتخذ قراره بعد.

من هو بديل مبابي؟

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ليكيب" الفرنسية فإن هالاند سيكون هدف باريس سان جيرمان الكبير في السوق الصيفي لعام 2022 حال رحيل مبابي.

باريس سان جيرمان يعتبروا أن هالاند أفضل رقم 9 على الساحة، بالإضافة إلى ذلك العلاقة الجيدة القائمة بين ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، وكيل أعمال اللاعب مينو رايولا.

وكان باريس سان جيرمان قد دخل بالفعل في الصيف الماضي في مفاوضات مع هالاند، عندما كانت هناك مفاوضات مثيرة من ريال مدريد مع مبابي، حيث كانت هناك بعض الاتصالات بين الفريق الباريسي وممثل اللاعب النرويجي.

ما هو موقف باريس؟

في الوقت الحالي سيعتمد الأمر على ما سيحدث مع كيليان مبابي، المهاجم الفرنسي لا يزال يرفض التجديد، ومصممًا على التوقيع لريال مدريد.

ويكثف باريس جهوده في هذه اللحظة لحسم صفقة بول بوجبا من صفوف مانشستر يونايتد، وكذلك لوكاس باكويتا لاعب ليون الفرنسي.