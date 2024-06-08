"خطة لإنهاء الصفقة في 6 أيام" .. الأهلي يتحرك لخطف نجم بايرن ميونيخ قبل اليورو

هل ينجح الأهلي في حسم تلك الصفقة؟

يسابق النادي الأهلي الوقت من أجل إنهاء التعاقد مع أحد نجوم بايرن ميونخ الألماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشف الإعلامي رودي جاليتي عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن أن الأهلي يجدد مفاوضاته مرة أخرى مع جوشوا كيميتش لاعب بايرن ميونخ، بعد أن تفاوض معه بالفعل خلال يناير الماضي.

وأضاف جاليتي: "الرئيس التنفيذي للنادي السعودي طلب شخصيًا بذل كل ما في وسعه لإقناع كيميتش بالانضمام إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات القادمة".

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وشدد جاليتي على أن الأهلي يحاول تنظيم اجتماع مع كيميتش بالفعل قبل بداية يورو 2024، أي خلال 6 أيام فقط.

ويستعد كيميتش مع منتخب ألمانيا للمشاركة في اليورو الذي ستستضيفه بلاده خلال الفترة من 14 يونيو الجاري، وحتى 14 يوليو القادم.