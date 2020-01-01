خطة سرية من البريميرليج لتتويج ليفربول باللقب

كورونا وقف حائلًا..

كشفت صحيفة "ميرور" أن رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز كانت تُخطط لاحتفال استثنائي بتتويج ليفربول بالبريميرليج هذا الموسم لولا تفشي فيروس كورونا وإيقاف النشاط الرياضي بإنجلترا.

وكان ليفربول في حاجة إلى انتصارين فقط من أجل إعلانه بطلًا للدوري الإنجليزي الممتاز بعد 30 عامًا من الغياب، غير أن الاتحاد الإنجليزي قرر تأجيل البطولة حتى نهايات أبريل لحين السيطرة على كورونا.

ميرور نشرت تقريرًا قالت فيه أنه جرت اتصالات بين الرابطة وليفربول من أجل تسليم الكأس على ملعب أنفيلد في وقت مبكر بصورة استثنائية وعلى عكس التقاليد المتبعة في البطولة.

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يُفترض إذا ما نجح الفريق في حسم اللقب مبكرًا أن يرفع قائده الكأس في آخر مباراة على أرضه أو قبل الأخيرة إذا كانت مباراته الختامية خارج الديار، غير أن هذا لم يكن ليحدث رفقة كتيبة يورجن كلوب.

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الخطة كانت بأن يتم إرسال درع البريميرليج إلى الأنفيلد يوم 21 مارس ويتم الاحتفال به بعد الفوز على كريستال بالاس أمام حضور جماهيري كامل في الأنفيلد.

في نهاية المطاف، لم تفلح الخطة بسبب كورونا، ويواجه ليفربول خطورة فقدانه للقبه في ظل الأنباء المتواترة عن إمكانية إلغاء هذا الموسم إذا ما استمر الوباء في التفشي بهذه الصورة المخيفة.

يذكر أن ليفربول حاليًا يتقلد صدارة ترتيب البريميرليج بفارق 25 نقطة عن الوصيف وحامل اللقب مانشستر سيتي.