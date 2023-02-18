خطة خاصة من أجل فينيسيوس .. جواسيس في مدرجات الخصوم لمنع العنصرية!

لا تهاون مع العنصرية بعد الآن.

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن خطة الاتحاد الإسباني لكرة القدم ورابطة الأندية لمنع الممارسات العنصرية التي يعرض لها اللاعب البرازيلي فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد في ملاعب الخصوم.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس"، والتي أكدت أن الخطة تقضي بوضع ثلاثة أو أربعة مشجعين في المدرجات التي تثير المشاكل قبل المباريات.

وأوضحت أن ذلك العدد من الجماهير أو الجواسيس بمعنى أدق سيكون لديهم القدرة على تحديد الأشخاص الذين بدأوا الهتافات والممارسات العنصرية في الملاعب.

وبحسب ما أكدت الصحيفة فذلك سيتم في ملاعب خصوم ريال مدريد فقط في الفترة الحالية، وسيتم تمديده إلى مباريات وملاعب أخرى عندما تقضي الحاجة.

جدير بالذكر أن خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني قد خرج في تصريحات صارمة الأسبوع الماضي وأكد على ضرورة حل المشاكل العنصرية في كرة القدم.