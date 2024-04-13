"خطة لحصد المونديال" .. الهلال يتخذ قرارًا حاسمًا بشأن جورج جيسوس!

إدارة الزعيم تتحرك سريعًا لحسم هذا الملف

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استقرت إدارة نادي الهلال السعودي، على قرار نهائي بشأن مستقبل المدرب البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للفريق.

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وكشفت شبكة "Uol" البرتغالية، أن إدارة الهلال عرضت على جيسوس عرضًا ضخمًا من أجل تجديد عقده لموسمين إضافيين، حيث ينتهي تعاقده الحالي مع الزعيم في شهر يونيو المقبل.

وأشارت الشبكة، إلى أن جيسوس يرحب بالبقاء داخل النادي السعودي، حيث سيمتد عقده الجديد حتى يونيو 2026.

وأوضحت "UOL": "الاتفاق على وشك الانتهاء، حيث أن المدرب البرتغالي لديه سمعة طيبة في الكرة السعودية، داخل وخارج الملعب، ويقضي فترة ناجحة مع الهلال لذلك يرحب بتجديد العقد".

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وعلق حسن الناقور، العضو الذهبي لنادي الهلال، على هذه التقارير، مؤكدًا أن إدارة الزعيم تخطط للسيطرة على البطولات في المستقبل، وأن هذا القرار من شأنه أن يدفع جيسوس لتحديد هدفه المقبل وهو الفوز بكأس العالم للأندية 2025.

ويعيش الهلال حالة فنية مثالية تحت قيادة جيسوس، حيث حقق لقب كأس السوبر السعودي قبل أيام ويلامس لقب دوري روشن السعودي، بعد أن وسع الفارق مع وصيفه النصر إلى 12 نقطة، قبل 8 جولات من عمر المسابقة.

وتأهل الهلال صاحب سلسلة الانتصارات القياسية (34 فوزًا على التوالي)، إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا، حيث يلاقي العين الإماراتي يومي 16 و23 أبريل الجاري، من أجل حسم تذكرة التأهل إلى نهائي البطولة القارية.

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