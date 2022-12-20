خطة جديدة جريئة .. إنفانتينو يطمح لإقامة كأس العالم كل 3 سنوات

النجاح الكبير الذي حققه مونديال قطر يشجع إنفانتينو على إجراء ثورة كبرى في كأس العالم.

يطمح السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى تنفيذ خطة جريئة بإقامة بطولة كأس العالم كل ثلاث سنوات، كجزء من خطة طويلة المدى لإحداث ثورة في عالم كرة القدم الدولية.

صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية أكدت أن النجاح التجاري والرياضي الذي حققته بطولة كأس العالم 2022 التي أقيمت في قطر، شجع إنفانتينو على إطلاق خطته الطموحة الجديدة، والتي بدأت بالإعلان عن التغيير الشامل في بطولة كأس العالم للأندية بداية من عام 2025.

الصحيفة أشارت إلى أن إنفانتينو مقتنع بأن إقامة كأس العالم في منتصف الشتاء في قطر أثبت نجاحًا باهرًا، وغير قواعد اللعبة، مما يدل على أن الرياضة يمكن أن تستمر في النمو والعولمة.

ورغم المخاوف من إرهاق اللاعبين وتعرضهم للإصابات خلال مونديال قطر، فإن البطولة خرجت بشكل مذهل، وحققت عائدات تجاوزت 7 مليار يورو، بزيادة اقتربت من مليار يورو عن عائدات كأس العالم 2018.

الصحيفة أكدت أنه لن يكون التغيير في إقامة كأس العالم ممكنًا قبل مونديال 2030، حيث تتواصل المحادثات بين القائمين على التقويم الدولي بين 2014 حتى 2030 على الانتهاء.

إنفانتينو منح نفسه الوقت الكافي لتنفيذ ثورته الكبرى في كرة القدم العالمية، حيث أوضح الأسبوع الماضي أنه ينوي البقاء في رئاسة "فيفا" لمدة ثلاث فترات رئاسية، وهو ما سيبقيه في المنصب حتى عام 2031.

ومن المتوقع أن يواجه إنفانتينو معركة كبرى للحصول على المنصب في دورة جديدة مدتها ثلاث سنوات، على الرغم من الدعم الكبير الذي يحصل عليه من قارتي إفريقيا وآسيا، حيث يواجه معارضة كبرى من أوروبا وأمريكا الجنوبية على وجه الخصوص.