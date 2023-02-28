خطة برشلونة.. تشافي يجد مُعوض روبرت ليفاندوفسكي في الكلاسيكو

أنسو فاتي يعوض روبرت ليفاندوفسكي في الكلاسيكو

رغم الإصابات التي تضرب برشلونة في الفترة الأخيرة إلا أن الفريق سيتلقى دفعة معنوية كبيرة بعودة نجمه الشاب أنسو فاتي الذي قد يكون بديلًا لزميله روبرت ليفاندوفسكي.

وتتوقع صحيفة "آس" الإسبانية أن يعود فاتي لفريقه يوم غد الأربعاء، وأن يكون في قائمة فريقه المسافرة إلى مدريد لمواجهة ريال مدريد يوم الخميس في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وأصيب فاتي في ركبته يوم الجمعة الماضية خلال تدريبات الفريق ما غيبه عن خسارة برشلونة من ألميريا بداية الأسبوع الحالي.

عودة فاتي لبرشلونة ستعزز صفوف الفريق خاصة مع غياب المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي بسبب الإصابة، وهو ما قد يجعل أنسو الخيار المتاح لمدربه تشافي هيرنانديز لمركز المهاجم.

ولعب أنسو، 20 سنة، 34 مباراة هذا الموسم مع برشلونة وسجل خلالهم 6 أهداف وصنع 3 أهداف لزملائه، لكنه بدأ يخسر مركزه لصالح فيران توريس.

ووفقًا للصحيفة الإسبانية فإن فاتي سيلعب في الكلاسيكو سواء منذ البداية أو في الشوط الثاني. ويغيب أيضًا عن برشلونة كل من عثمان ديمبلي وبيدري بسبب الإصابة.