خطة بديلة للقضاء.. برشلونة واثق من تسجيل داني أولمو

خطة برشلونة البديلة لتسجيل عقد أولمو...

كشفت تقارير صحفية أن إدارة برشلونة، واثقة من تسجيل عقد داني أولمو، لاعب الفريق بالرغم من صعوبة الوضع المالي للفريق الكتالوني، وعدم الوصول لقاعدة 1:1 التي تمنع البلوجرانا، من تسجيل اللاعبين.

وكان أولمو، قد انضم إلى برشلونة، في فترة الانتقالات الصيفية الماضية وبسبب الأزمة المالية وقواعد اللعب المالي النظيف لم يتمكن الفريق الكتالوني من تسجيل العقد، إلا أن إصابة المدافع كريتنسين، وفرت فرصة ذهبية لتسجيل عقد اللاعب الإسباني، بشكل مؤقت، حتى نهاية 2024.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "سبورت" الإسبانية فإن برشلونة، قد قام برفع دعوى قضائية يوم أمس الأحد، لتسجيل عقد داني أولمو، مثل ما حدث مع جافي، عند توقيع عقده الاحترافي، قبل عامين.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ومن المتوقع أن يصدر الحكم في تلك القضية يوم 27 ديسمبر الحالي، ومن المرجح أن يكون لصالح برشلونة، بتسجيل عقد لاعبه، إلا أنه وفقًا للتقرير الإسباني، فإن الفريق الكتالوني، لديه خطة بديلة في حال خسارة القضية.

وأفاد التقرير إلى أنه إدارة برشلونة، ستلجأ إلى بيع حق استخدام المقاعد الخاصة بكبار الشخصيات في ملعب كامب نو لمدة 20 عامًا، ومن المنتظر أن يصل العائد المتوقع من تلك الخطوة إلى 200 مليون يورو، مما يساعد في تسجيل عقود لاعبيه.