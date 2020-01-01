خطة الفندق المغلق تمنح ليفربول لقب البريميرليج

هل توصل الاتحاد الإنجليزي إلى وسيلة منح ليفربول لقب الدوري أخيرًا؟

بات هناك تفاؤل بالنسبة للقائمين على كرة القدم الإنجليزية باقتراب عودة النشاط من جديد واستكمال البريميرليج وبقية المنافسات المحلية.

وكانت البطولات المحلية في إنجلترا قد توقفت بسبب فيروس كورونا، كما حدث في بقية دول أوروبا والعالم خلال مارس الماضي.

وفي الوقت الذي يبحث فيه الجميع عن سبل عودة النشاط واستكمال الموسم الحالي والذي يتوقف منذ نحو شهر ونصف، تبدو هناك خطة مختلفة لدى الإنجليز.

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هذه الخطة ستكون صارمة إلى حد كبير، وعلى الرغم من أنها ستضمن للاعبين استكمال الموسم، إلا أنهم سيخضعون لإجراءات قاسية ويمكن أن يقضوا أسابيع في فندق.

وأشارت صحيفة ميرور الإنجليزية إلى أن عددًا من الأندية تناقش الآن العديد الأفكار المختلفة مع لاعبيها بشأن خارطة استكمال الموسم والتدريبات.

وتوصل البعض إلى النظام الذي من الممكن أن نطلق عليه الفندق المغلق، حيث يقيم اللاعبون داخل فندق لمدة 6 أسابيع وهي الفترة التي سيستمر فيها إجراء المباريات المتبقية من الموسم.

ويتبقى على نهاية البريميرليج 9 جولات فقط بالنسبة لأغلب الفرق، وذلك يعني أنه من الممكن أن تجرى هذه المباريات في فترة زمنية قصيرة مع ملاعب مغلقة وفندق مغلق كذلك.

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يذكر أن ليفربول سيكون المستفيد الأكبر من أي قانون يضمن استكمال الموسم الحالي، إذ أنه اقترب من التتويج بلقبه الأول منذ 1990.