خطة الاتحاد الشتوية .. 4 صفقات محلية والتخلص من هذا اللاعب بأي شكل!

خطة نادي الاتحاد في الميركاتو الشتوي الحالي

SHAHID

في ظل الشروط الصعبة لجلب النجوم العالميين.. يبدو أن مسؤولي نادي الاتحاد السعودي، وضعوا خطة كبرى؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بمجموعة من الصفقات المحلية "المهمة".

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الاتحاد يُعاني بشدة في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024، خاصة في دوري روشن السعودي للمحترفين - الذي يحمل لقبه -؛ حيث تراجع إلى المركز السابع في جدول الترتيب، بعد مرور 19 جولة، مع امتلاكه مباراة مؤجلة.

ووفقًا للإعلامي الرياضي عمر الكاملي، تريد الإدارة الاتحادية، تدعيم صفوف الفريق الأول، بـ4 لاعبين محليين؛ في مقدمتهم ظهيرين أيمن وأيسر، عقب الإصابات العديدة في المركزين.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

الكاملي كشف في تصريحات مع برنامج "الديوانية"، عن أن مسؤولي نادي الاتحاد، يعملون كذلك على إعادة متوسط الميدان الشاب عبد الإله هوساوي، المعار إلى الخليج، والذي ينتهي عقده مع الفريق في الأساس، بختام الموسم الحالي.

وأشار الإعلامي الرياضي، إلى أن الصفقة الرابعة التي يعمل عليها الاتحاد؛ هي استعارة سعد الموسى، قلب دفاع نادي الاتفاق، مقابل التنازل عن المهاجم هارون كمارا لـ"نفس الفترة"؛ وهو ما يرفضه فارس الدهناء تمامًا.

وشدد عمر الكاملي، على أن الاتحاد يرغب في التخلص من كمارا بأي شكل، في الميركاتو الشتوي الحالي، حتى بعد رفض الاتفاق "الفكرة"؛ حيث من الممكن نقله إلى نادي الفتح، أو أي فريقٍ آخر في دوري يلو للدرجة الأولى.

http://pubads.g.doubleclick.net/gampad/clk?id=6360228212&iu=/22272936144