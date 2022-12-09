خطأ على "تيك توك" يجبر الاتحاد الإنجليزي على تقديم اعتذار رسمي!

الاتحاد الإنجليزي أكد أن الخطأ غير مقصود

اعتذر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن نشر مقطع فيديو على حساب كأس الاتحاد الإنجليزي على "تيك توك" يسلط الضوء على اصطدام أحد لاعبي فريق ستوكبورت كاونتي ويدعى ماكولي سوثام-هالز بلوحة إعلانات داخل الملعب مع وضع كلمات لوصف الحادث بشكل دعائي مرح وهو الأمر الذي أثار استياء العديد من المستخدمين.

وتم نقل ظهير ستوكبورت إلى المستشفى بعد الاصطدام الصعب، فيما قال متحدث باسم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إنه ما كان ينبغي أبدا نشر الفيديو.

وأضاف الاتحاد الإنجليزي: "المنشور لا يعكس موقفنا تجاه صحة الدماغ في كرة القدم أو يفي بالمعايير التي وضعناها لتوفير التعليم والتوعية المهمين حول إصابات الرأس في رياضتنا".

وبرر الاتحاد الإنجليزي ذلك بأنه "تم إنشاء المنشور ونشره من قبل وكالة خارجية، دون علمنا، ومع ذلك سنراجع عملياتنا لضمان عدم حدوث ذلك مرة أخرى".