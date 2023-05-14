خطأ تحكيمي بسبب كامافينجا يهدد ريال مدريد بخصم ثلاث نقاط!

ريال مدريد في أزمة قد تكلفه نقاط مباراة خيتافي الثلاث

منح هدف ماركو أسينسيو في شباك خيتافي فريقه ريال مدريد ثلاث نقاط في الدوري؛ لكن أسينسيو نفسه قد يكلف فريقه الثلاث نقاط بسبب خطأ حدث قبل نهاية المباراة بست دقائق.

وتغلب ريال مدريد على خيتافي بهدف أسينسيو، أمس السبت، في إطار مباريات الدوري الإسباني.

وكان من المفترض أن يُجري ريال مدريد تبديلًا في الدقيقة 84 بخروج أسينسيو ونزول ألفارو أودريوثولا، وهو ما حدث بالفعل حيث دخل ألفارو الملعب وخرج ماركو بالفعل من الملعب، لكنه توقف فجأة ليشير إلى الحكم الرابع بأنه سيبقى وزميله إدواردو كامافينجا المصاب هو من سيغادر.

المعضلة أن تغيير أسينسيو\ كامافينجا كان التغيير الخامس والأخير لريال مدريد وهو ما إن اشتكى بسببه خيتافي فقد يعتبر تصرف غير لائق من ريال مدريد وقد يكلفه النقاط الثلاث بحسب صحيفة "abc".

ووفقًا للوائح فإن الحكم مارتينيز مونويرا كان عليه منع استمرار أسنيسيو في الملعب، وكان يجب أن يكمل ريال مدريد المباراة بعشرة لاعبين.

أزمة قد تكون مشابهة لما حدث مع ريال مدريد في 2015 حينما استُبعد من كأس ملك إسبانيا بعدما شارك دينيس تشيريشيف في مباراة قادش بدور الـ 32 رغم أن اللاعب كان معاقبًا في مسابقة الكأس وقت كان لاعبًا في فياريال.