خطأ آخر بعد إحباط مايوركا؟ تشافي يفكر في إراحة كانسيلو أمام إشبيلية!

عملية المداورة لن تتوقف في برشلونة رغم النتيجة السلبية أمام ريال مايوركا..

يبدو أن جواو كانسيلو ظهير برشلونة أصبح على وشك الحصول على أول راحة له من انتقاله إلى "البلوجرانا"، وذلك خلال مباراة الفريق الكتالوني أمام إشبيلية في قمة الجولة الثامنة لمنافسات موسم 2023-2024 من الدوري الإسباني.

صحيفة "سبورت" الإسبانية كشفت أنه من المرجح أن يقرر تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة إجراء عملية مداورة في مركز الظهير الأيمن لإراحة كانسيلو الذي خاض كافة مباريات الفريق حتى الآن.

وحسب التقرير، فإن المنطق يشير إلى أن كانسيلو سيبدأ على مقاعد البدلاء أمام إشبيلية، ليصل في أفضل جاهزية بدنية لمواجهة بورتو البرتغالي في الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

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تشافي أكد بالفعل أنه لن يتم إعفاء أي لاعب من عملية المداورة، وقد أظهر ذلك في مواجهة ريال مايوركا مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي، لكن الأمور لم تسر على أفضل ما يكون، بعد التعادل المحبط بنتيجة 2-2، والذي قد يُسقط برشلونة من الصدارة.

ويهدف كانسيلو، الذي خاض أربع مباريات كاملة تقريبًا - غاب عن 15 دقيقة فقط - في آخر 11 يومًا، إلى أن يكون أساسيًا في مباراة الأربعاء أمام بورتو.

ويملك تشافي عددًا من الخيارات المختلفة لتعويض كانسيلو في مركز الظهير الأيمن، مثل سيرجي روبيرتو، أو نقل الظهير الأيسر أليخاندرو بالدي لسد فراغ كانسيلو، أو قد يستعين تشافي بخدمات الفرنسي جول كوندي الذي شغل هذا الدور أكثر من مرة في الموسم الماضي.