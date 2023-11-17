بعد خصم 10 نقاط من إيفرتون .. مانشستر سيتي وتشليسي مهددان بالهبوط!

مستشار قانوني سابق يكشف مفاجأة عما ينتظر مانشستر سيتي وتشيلسي في ظل التحقيقات الجارية معهما حاليًا من قبل لجان اللعب المالي النظيف..

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم الجمعة، توقيع عقوبة رسمية على نادي إيفرتون بخصم عشر نقاط من رصيده في الدوري المحلي، نظرًا لمخالفته للوائح اللعب المالي النظيف.

إيفرتون دخل دائرة التحقيقات خلال مارس الماضي، بعدما تم التشكيك في بعض الوقائع التي حدثت في موسم 2021-2022، قبل أن تصدر عقوبته صباح اليوم، والتي قادته للهبوط للمركز الـ19 وقبل الأخير في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز متفوقًا بفارق الأهداف فقط عن بيرنلي؛ صاحب المركز الأخير، ففي رصيد كل منهما أربع نقاط فقط.

لكن يبدو أن إيفرتون لن يكون وحده الذي يشهد عقوبات لأسباب مالية خلال الموسم الجاري، إذ أن ستيفان بورسون؛ المستشار القانوني السابق لمانشستر سيتي، ألمح لإمكانية هبوط السيتي وتشيلسي أيضًا من وراء اللعب المالي النظيف.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

بورسون كتب عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "العقوبة الصارمة التي وقعت على إيفرتون بخصم عشر نقاط لانتهاك اللعب المالي النظيف، تؤكد أنه حال ثبوت التهمة نفسها على مانشستر سيتي وكذلك تشيلسي (إذا تم توجيه الاتهامات إليه والاعتراف بها) فإن من المحتمل أن تصل عقوباتهما إلى حد الهبوط من الدوري الممتاز".

وأضاف: "هناك شيء واحد فقط مؤكد بالنسبة لي، نظرًا لحجم العقوبات الرياضية فالغرامات المالية مؤكدة، و تشيلسي من الوارد أن تكون عقوبته غرامة مالية فقط جراء ممارساته، وإن كان حتى في أفضل الحالات لم يعد بإمكان الأندية الاعتماد على قدرتها على إقناع لجان التحقيق باعتماد مصاريف فترة كورونا والعقوبات الملاحقة لها بأنها تعديلات استثنائية".

يذكر أنه في فبراير الماضي أعلن الاتحاد الإنجليزي رسميًا تحويل مانشستر سيتي للتحقيق، بتهمة انتهاك لوائح اللعب المالي النظيف في السنوات الأخيرة، ولا تزال التحقيقات جارية، أما تشيلسي فقد بدأ التحقيق معه منذ أغسطس الماضي.