خصم نقاط أم هبوط للدرجة الثانية؟ .. فيفا يُوجه طعنات جديدة للأهلي

الأهلي في مأزق شديد

shahid

وجه الاتحاد الدولي لكرة القدم طعنات جديدة في جسد الأهلي المنهك، وذلك حسبما كشف القانوني المختص بقضايا كرة القدم أحمد الشيخي عبر تويتر مساء اليوم الجمعة.

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فيفا كان قد أصدر قرارًا بمنع الأهلي من القيد فترتي انتقال بسبب تكرار عدم التزامه مع لاعبيه ومدربيه السابقين، وقد توجه النادي للمحكمة الرياضية لطلب التدابير الوقتية حتى يستطيع تسجيل الثلاثي الجديد، عبد الله عطيف وسميحان النابت وفهد الرشيدي، والذي حصل على توقيعهم بالفعل.

الشيخي كشف اليوم عبر تويتر أن فيفا أقر بعدم قانونية فسخ الأهلي لعقد لاعبه السابق دانكلير وألزمه بسداد 6.7 مليون ريال سعودي لصالحه بجانب 28 ألف ريال شهريًا.



ولم يتوقف الأمر هنا، بل أوضح الشيخي أن فيفا أصدر عقوبات منع من القيد جديدة على النادي بسبب تكرار مخالفاته وقضاياه مع اللاعبين وآخرهم فيليب براداريتش الذي خسر قضيته بالفعل مؤخرًا.

القانوني المختص سُئل من أحد المغردين عن إمكانية فرض عقوبات جديدة على النادي خاصة خصم نقاط من رصيده مما يُهدد عودته إلى دوري روشن السعودي أو هبوطه لدوري الدرجة الثانية، فأوضح أن النادي مازال بعيدًا عن تلك العقوبات لكن الأمر يتوقف كذلك على تداركه للأمر.

Shahid