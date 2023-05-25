"خصم نقاط من الاتحاد والنصر" .. اقتراح غريب لاختيار "بطل الدوري الشرعي"

أحمد فرهود
Abderrazak Hamdallah Ittihad Nassr RSL 02.10.2022Ittihad Twitter
النصرالإتحادالهلالدوري روشن السعودي

اقتراح مثير يشعل المنافسة بين النصر والاتحاد

"من أجل لقب دوري نقي"، ظهر اقتراح جديد أثار الجدل في الشارع الرياضي السعودي، قبل حسم بطل الموسم الرياضي الحالي 2022-2023.

الاتحاد يتصدر جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 66 نقطة، وبفارق 3 نقاط فقط عن نادي النصر "الوصيف"، قبل جولتين من النهاية.

الإعلامي الرياضي محمد الدويش اقترح خصم كل نقطة كسبها أي منافس على اللقب، بخطأ تحكيمي، رصدته دائرة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم.

وكتب الدويش عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "نريد أن يكون البطل بنقاط شرعية.. تنقية النقاط لن يرفضها إلا من كسبها بالتنقيط!".

جدير بالذكر أن الهلال، بطل النسخ الثلاث الماضية من مسابقة الدوري، فقد الأمل في المنافسة على اللقب، في الموسم الرياضي الحالي؛ باحتلاله المركز الرابع بـ53 نقطة.

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