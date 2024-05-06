خصم ميسي يحذر الجميع: لو وصلت له الكرة فلتنسوا كل شيء!

المدافعون في ورطة بمجرد وصول الكرة إلى ميسي...

تغنى برادلي رايت فيليبس مهاجم نيويورك ريد بولز السابق، بقدرات ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي، وأشار إلى أن مشاهدته في الملاعب أمر لا يصدق.

وساهم ميسي، في فوز إنتر ميامي، على نيويورك ريد بولز، في الساعات الأولى من صباح الأحد الماضي بستة أهداف مقابل هدفين، ليواصل البرغوث الأرجنتيني ورفاقه، التربع على صدارة القسم الشرقي للمسابقة.

وقال فيليبس في تصريحات للموقع الرسمي للدوري الأمريكي، عن ميسي: "ملخص ما نشاهد أنه لا يمكن إيقافه، عندما تضغط عليه سوف يراوغك ويمر بالكرة، أعلم أن الأمر ليس سهلًا ولكن بمجرد وصول الكرة إلى ميسي، يكون اللاعب الذي يواجهه في ورطة".

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وتابع: "الأمر يتعلق بسهولة اللعبة بالنسبة لميسي، لمسته الأولى دائمًا جيدة والطريقة التي يقود بها الهجمات ويمرر الكرة لزملائه دائمًا ما تكون على أعلى مستوى، مشاهدته أمر لا يصدق".

جدير بالذكر أن ليونيل ميسي يتصدر قائمة هدافي الدوري الأمريكي، برصيد 10 أهداف، بالتساوي مع زميله في الفريق لويس سواريز.