خصم إيميليانو مارتينيز يُذكره: أنا صاحب الفضل فيما وصلت له!

"دين ثقيل في رقبة إيميليانو"

فتح الفرنسي نيل موباي، لاعب برينتفورد، النار على الأرجنتيني إيمليانو مارتينيز، حارس مرمى أستون فيلا، بعد أيام قليلة من مشاجرة الثنائي في مباراة بين فريقيهما، الأحد الماضي بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي حواره مع شبكة "SPORTbible"، سئل موبايل عن رأيه في تألق مارتينيز مع الأرجنتين ومساهمته في تتويجها بالمونديال، فرد قائلًا: "يجب أن يكون ممتنًا لمهاجم برينتفورد الذي ساعد في إطلاق مسيرته المهنية".

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لكن ما علاقة مسيرة الحارس المتوج مؤخرا مع منتخب الأرجنتين بكأس العالم 2022، بما فعله نيل موباي؟

كان مارتينيز لاعبًا احتياطيًا لآرسنال، لم يغادر دكة البدلاء لمدة عقد من الزمن (2010-2020)، ولم يلعب قط لمنتخب بلاده، إلا بعد واقعة شكلت نقطة تحول في مسيرته، كان بطلها نيل موباي.

ودخل مارتينيز دائرة الأضواء بعد مباراة شهيرة بين آرسنال وبرايتون في الدوري الإنجليزي عام 2020، بعدما تعرض الحارس الأساسي للجانرز لينو للإصابة، إثر تدخل عنيف مع موباي (مهاجم برايتون السابق)، ليدخل مارتينيز كبديل، ومن ثم يتألق ويقود فريقه للفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي.

ورغم ذلك، قرر ميكيل أرتيتا، مدرب آرسنال، الإبقاء على لينو وبيع مارتينيز لأستون فيلا، ليصبح أحد أفضل إن لم يكن أفضل حراس البريميرليج خلال آخر موسمين، ومن ثم يحمي عرين الأرجنتين في المونديال الذي شهد تألقًا كبيرًا لإيميليانو "الأخطبوط".