خشية سيناريو فرانكفورت.. هكذا يخطط برشلونة لصدّ غزو جماهير نابولي!

مباراة من أعلى طراز بين الفريقين

يسعى برشلونة إلى تجنب تكرار سيناريو مباراة أينتراخت فرانكفورت في الدوري الأوروبي الموسم قبل الماضي، حينما اقتحمت أعداد كبيرة من جماهير الفريق الألماني ملعب "كامب نو" بشراء معظم التذاكر من السوق السوداء داخل إقليم كتالونيا.

هذا الأمر يتكرر بعض الشيء فيما يتعلق بمباراة نابولي اليوم في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، مع وصول أكثر من 15 ألف مشجع لنابولي إلى مدينة برشلونة!.

عدد التذاكر المحددة لجمهور نابولي في "مونتجويك" هو 2600 تذكرة، تم شراؤها جميعًا دون أي مشكلة، لكن تتبقى مقاعد في الملعب يخشى برشلونة أن يستغلها الجمهور الإيطالي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

لذلك قام برشلونة بتفعيل "بروتوكول الأمن والتحكم للجماهير المتنافسة" وهي لوائح تتعلق بالحالات المرشحة للتفاقم لدى بعض المباريات.

هذه اللوائح فعلها برشلونة في حالة مباراة مانشستر يونايتد الموسم الماضي في الدوري الأوروبي، وأيضًا في مباراتي بورتو ورويال أنتويرب في دوري أبطال أوروبا الموسم الحالي.