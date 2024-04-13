خسر أمام عملاق إيطاليا .. النصر يتعثر في سباق التعاقد مع صديق كريستيانو رونالدو

صفقة مجانية تدفع الشياطين لإطلاق سراحه

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من جديد يخسر النصر صفقة مهمة، كانت على لائحة طلبات إدارة العالمي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكانت إدارة النصر تخطط في يناير الماضي، للتعاقد مع الظهير الإنجليزي آرون وان-بيساكا، لاعب مانشستر يونايتد، إلا أن ناديه تمسك باستمراره مع الفريق لنهاية عقده في صيف 2025.

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وكشفت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية، أن إدارة مانشستر يونايتد تفكر في التخلص من وان-بيساكا (27 عامًا عن طريق بيعه في الصيف المقبل، من أجل الاستفادة ماديًا حتى لا يرحل في 2025 مجانًا.

وأوضحت الصحيفة، أن مانشستر يونايتد حدد 15 مليون يورو، كمقابل للتنازل عن الظهير الإنجليزي، الذي يعاني من قلة المشاركة مع الفريق هذا الموسم في ظل عدم اقتناع الهولندي إريك تين هاج مدرب الشياطين الحمر بقدراته.

وأشارت "دايلي ميل"، إلى أن الراتب الضخم الذي يحصل عليه وان-بيساكا، من أهم العوامل التي دفعت إدارة اليونايتد للتفكير في إطلاق سراحه، خصوصًا مع وجود اتجاه للتعاقد مع الفرنسي أدريان رابيو بدلًا منه في الصيف المقبل خلال صفقة مجانية.

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وختمت الصحيفة البريطانية، مؤكدة أن الإنتر مهتم كثيرًا بالتعاقد مع آرون وان-بيساكا في الصيف المقبل، ومستعد لدفع المقابل المطلوب من إدارة اليونايتد، وسيكون هو الخيار الأول للظهير الإنجليزي الذي لا يفضل الرحيل إلى الدوري السعودي.

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