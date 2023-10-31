هل خسر سالم الدوسري؟ .. حقيقة إبلاغ المعز علي بـ"الفوز" بجائزة الأفضل في آسيا

الشارع الرياضي السعودي يترقب مصير سالم الدوسري

كشف نادي الدحيل القطري، عن حقيقة إبلاغ المعز علي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، بـ"الفوز" بجائزة أفضل لاعب آسيوي داخل القارة.

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يعلن اليوم الثلاثاء، في حفل ضخم، عن الفائز بجائزة أفضل لاعب داخل القارة، والتي ينافس فيها النجم الدولي سالم الدوسري، ساحر الهلال السعودي، مع كل من القطري المعز علي والأسترالي ماثيو ليكي.

وفي هذا السياق.. نفى محمد بشير، متحدث نادي الدحيل، إبلاغ بطل قطر - حتى الآن -، بأن مهاجمه الدولي؛ هو المتوج بجائزة الأفضل في آسيا.



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وأوضح بشير في تصريحات مع صحيفة "الرياضية"، أن المعز لا يعلم أي شيء عن فوزه أو خسارته لـ"الجائزة"، في ظل التنافس الشرس مع سالم بالذات.

جدير بالذكر أن أنباء قوية ترددت بشأن غياب ليكي، عن حفل "الأفضل في آسيا"، الذي ينطلق في تمام الساعة الثامنة مساءً - بتوقيت مكة المكرمة -؛ لتنحصر المنافسة في الأغلب بين سالم والمعز.