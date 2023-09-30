خسائر طائلة .. انتقال لينجارد إلى الاتفاق تسبب في تدمير ميزانية وست هام!

أموال كثيرة دون الحصول على أي مقابل

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توقف جيسي لينجارد عن التدريب مع نادي وست هام الإنجليزي، بعد انضمامه إلى الاتفاق السعودي، ولكن هذه التجربة كانت مُكلفة للهامرز.

في وقت سابق من شهر سبتمبر الجاري، أعلن ديفيد مويس مدرب وست هام أن لينجارد كان يتدرب مع الفريق، وأعرب عن تفاؤله تجاه التعاقد مع صاحب الـ30 سنة في صفقة قصيرة الأجل.

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وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية إن لينجارد الذي قضى 6 أسابيع مع وست هام كلف النادي الكثير من الأموال التي وصلت إلى آلاف الجنيهات الاسترلينية بسبب تكاليف الإقامة والسفر ومع ذلك لم ينضم للفريق في النهاية.

وأشارت إلى معاناة الهامرز من أضرار مالية بالغة بعدما دفعوا غرفة فندق للينجارد خلال الأسابيع الستة التي قضاها في النادي، بينما قاموا كذلك بتحمل كافة تكاليف السفر والتنقلات الخاصة به.

وانتهى الأمر بلينجارد بالانضمام إلى تدريبات الاتفاق تمهيدًا للتوقيع للفريق الذي يشرف على تدريبه الأسطورة الإنجليزية ستيفن جيرارد، ويضم بين صفوفه جوردان هندرسون وجورجينيو فاينالدوم وديماراي جراي.

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جدير بالذكر أن التجربة الأخيرة للينجارد كانت مع نوتنجهام فورست ولكنه استمر لموسم واحد فقط مع الفريق ليصبح لاعبًا حرًا هذا الصيف.

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