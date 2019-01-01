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الدوري الإنجليزي الممتاز

خسارة كريستال بالاس تمنح فولهام الرقم الأسوأ في ديربيات لندن

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فريق المدرب كلاوديو رانيري يعيش واحد من أسوأ مواسمه في تاريخ الدوري الإنجليزي
بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر


واصل فريق فولهام نتائجه المخيبة والمحبطة هذا الموسم، بعد تلقي خسارة جديدة من كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي.

فولهام سقط بثنائية نظيفة في إطار الجولة الخامسة والعشرين، بمباراة تتسم بطابع الديربي أمام كريستال غريمه وجاره اللندني.

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الهدف الأول جاء عن طريق لوكا ميلفوجيفيتش في الدقيقة 25 من ركلة جزاء، بينما أحرز جيفري تشلوب الثاني بالدقيقة 87.

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ويعتبر بذلك فولهام هو أول فريق في التاريخ يخسر 8 ديربيات لندنية متتالية حتى الآن.

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الهزائم المتتالية تعكس حالة التخبط التي يعاني منها الفريق هذا الموسم، والذي لازال يحاول الهرب من شبح الهبوط.

النتيجة جمدت رصيد فولهام عند 17 نقطة في المركز التاسع عشر، بينما يحتل كريستال بالاس المركز الرابع عشر بـ26 نقطة.

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