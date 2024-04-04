خسارة كبرى .. نجم الأهلي يغيب أمام الوحدة بعد تضحيته في ديربي الاتحاد

واحد من أهم لاعبي الراقي يغيب عن مواجهة فرسان مكة

SHAHID

يدخل الأهلي السعودي مواجهة الوحدة، اليوم الجمعة، خاسرًا أحد أهم نجومه في الموسم الجاري، بعدما كان قد أصيب خلال ديربي جدة أمام الاتحاد.

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الراقي كان قد حسم الديربي لصالحه بهدف نظيف، على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن الجولة الـ26 من دوري روشن السعودي.

ووفقًا لصحيفة "الشرق" فإن الإيفواري فرانك كيسييه؛ لاعب وسط الأهلي، سيغيب عن مواجهة الوحدة الليلة، نظرًا لتأثره بالإصابة التي تعرض لها أمام العميد.

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الصحيفة أوضحت أن الإيفواري أصيب بتمزق عضلي خلال الديربي، رغم إكماله اللقاء حتى نهايته، وحتى الآن لم يتعافى من تبعات هذا التمزق.

يذكر أن مواجهة الوحدة من المقرر أن تقام في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة، بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية في جدة، ضمن الجولة الـ27 من دوري روشن.

ويدخل الراقي المباراة محتلًا المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 51 نقطة، فيما يحل فرسان مكة في المركز الـ12 برصيد 30 نقطة.

SHAHID