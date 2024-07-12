خسارة غير متوقعة.. المحكمة تضع برشلونة في ورطة قبل الانتقالات

ورطة لبرشلونة في وقت حساس...

وسط الكثير من الإثارة داخل برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية وارتباط الفريق الكتالوني، بالتعاقد مع نيكو ويليامز من أتلتيك بيلباو، والأزمة المالية اصطدم الفريق بورطة جديدة لم تكن في الحسبان.

وكانت إدارة برشلونة، تعول على الفوز بقضيتها أمام شركة "نايكي" للملابس الرياضية، والتي طالب فيها الفريق الإسباني، بالحصول على تعويض قدره 100 مليون يورو، بسبب عدم الالتزام ببعض شروط التعاقد.

وبحسب التقرير الذي نشرته شبكة " Esport3" فإن الفريق الكتالوني، قد خسر قضيته اليوم أمام "نايكي"، وفقد فرصة الحصول على التعويض الذي كان يأمل الاعتماد عليه في الميركاتو الصيفي.

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وأشار التقرير إلى أن برشلونة، قدم أسبابًا أمام القضاء من أجل فسخ التعاقد مع الشركة، ولكن تم رفض تلك الأسباب، لتستمر العلاقة بين الطرفين حتى عام 2028، ولن يتمكن من فسخ العقد، خاصة وأن "نايكي" لا ترغب في فسخ التعاقد.

جدير بالذكر أن نيكو ويليامز، لديه شرط جزائي في عقده بقيمة 58 مليون يورو، وستعمل إدارة برشلونة، على دفعه للتعاقد معه، خاصة وأن اللاعب قد أبدى رغبته في الانتقال إلى الفريق الكتالوني، بعد المستوى المميز الذي ظهر به مع لامين يامال، نجم البلوجرانا في بطولة يورو 2024.