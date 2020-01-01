خسارة رمضان صبحي قد تُعيد أحمد فتحي إلى الأهلي

هل يعود أحمد فتحي للأهلي؟

يبدو وأن صفقة انضمام رمضان صبحي لصفوف نادي بيراميدز، قد تسبب بعض الأزمات للأخير، بسبب المقابل المادي الذي سيحصل عليه اللاعب من إدارة النادي.

رمضان صبحي فجر مفاجأة من العيار الثقيل خلال الأيام الماضية، بعدما أبلغ النادي الأهلي بأنه لا يرغب في الاستمرار بصفوفه، مفضّلًا الرحيل واللعب بقميص بيراميدز بداية من الموسم المقبل.

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وقال الإعلامي عمر ربيع ياسين، عبر برنامجه المذاع على قناة "النهار" الفضائية: "أحمد فتحي طلب من بيراميدز المساواة برمضان صبحي، والحصول على مقابل مادي مثلما سيحصل الأخير".

وتابع: "رمضان صبحي سيحصل على 33.5 مليون جنيه في الموسم الواحد، وطلب أحمد فتحي المساواة بزميله السابق بالنادي الأهلي، والحصول على نفس المقابل المادي".

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عمر ربيع أردف: "أحمد فتحي هدد مسؤولي بيراميدز بالاستمرار مع الأهلي، وعدم تفعيل تعاقده مع الفريق، حال عدم تلبية رغباته والمساواة برمضان صبحي".

يذكر أن أحمد فتحي رفض تمديد عقده مع النادي الأهلي، حيث أعلن بيراميدز عن التعاقد معه في صفقة انتقال حر، لينضم لصفوف بيراميدز بداية من الموسم المقبل.