فيديو | "أمر طبيعي" .. فليك يحاول تهدئة الأوضاع بعد خروج يامال غاضبًا أمام فرانكفورت

خرج هانز فليك مدرب برشلونة، من أجل الحديث عن كواليس خروج لاعبه لامين يامال غاضبًا، بعد تبديله في المباراة التي جمعت الفريق بآينتراخت فرانكفورت الألماني، في الجولة السادسة لمرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا.

برشلونة فاز أمس، الثلاثاء، على فرانكفورت بهدفين مقابل هدف، حيث جاءت ثنائية الفريق الكتالوني عن طريق جول كوندي، بعدما تقدم الخصم بهدف في الشوط الأول.

يامال شوهد وهو في حالة غضب من تغييره في الدقيقة 89 من عمر اللقاء، ونزول زميله روني بردغجي بدلًا منه، في الوقت الذي لم تكن قد حسمت فيه النتيجة.

وقال فليك إنه لا توجد لديه أي مشكلة مع غضب النجم الإسباني الشاب من تغييره، بل أكد على احترامه لرغبة اللاعب في إكمال المباراة حتى النهاية.

وفي هذا الفيديو، نستعرض أهم تصريحات المدرب الألماني عقب فوز فريقه الصعب على فرانكفورت، متطرًقًا إلى ما حدث مع يامال وحاول تهدئة الأمور..