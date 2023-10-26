خرج ليتحدث بنفسه .. جود بيلينجهام يكشف إمكانية مشاركته في الكلاسيكو!

النجم الإنجليزي يعلق على إمكانية مشاركته في الكلاسيكو أمام برشلونة..

كشف الإنجليزي جود بيلينجهام نجم خط وسط نادي ريال مدريد عن حالته الصحية، وسط التكهنات التي تشير إلى احتمالية غيابه عن مواجهة برشلونة في الكلاسيكو يوم السبت المقبل.

ريال مدريد يحل ضيفًا على ملعب مونتجويك معقل برشلونة المؤقت عصر السبت، في قمة الجولة 11 لمنافسات موسم 2023-2024 من الدوري الإسباني.

وتعرض بيلينجهام إلى ضربة قوية خلال مباراة ريال مدريد أمام براجا البرتغالي يوم الثلاثاء في الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، واضطر للخروج من اللقاء قبل دقائق على صافرة النهاية، ليبدأ الحديث عن احتمالية تعرضه لإصابة ستبعده عن الكلاسيكو.

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وقرر بيلينجهام توجيه رسالة اطمئنان إلى جماهير ريال مدريد بشأن جاهزيته للعب أمام برشلونة، حيث قال في تصريح مقتضب لقناة "RTVE" الإسبانية: "سوف ألعب في الكلاسيكو".

ويعد بيلينجهام النجم الأول في صفوف ريال مدريد خلال موسم 2023-2024، حيث تمكن من تسجيل 11 هدفًا وقدم 3 تمريرات حاسمة في 12 مباراة خاضها في جميع البطولات بقميص النادي الملكي.