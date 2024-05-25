"خرج بآلام الركبة في الديربي" .. موقف نجم النصر من نهائي كأس الملك أمام الهلال!

هل يلحق نجم النصر بمباراة القمة في نهائي كأس الملك؟

تلقى الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي النصر، بقيادة البرتغالي لويس كاسترو، دفعة معنوية عالية، قبل مباراة القمة أمام الهلال، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويستعد النصر لملاقاة الاتحاد، يوم الإثنين المقبل، في قمة كروية لن تؤثر على وصافة الأصفر لجدول دوري روشن السعودي، فيما يختتم موسم 2023-2024، بمباراة الديربي أمام الهلال، في نهائي كأس الملك، والتي يُتوقع أن تقام يوم الجمعة المقبلة.

وذكرت صحيفة "الرياضية" أن الفحوصات الطبية أثبتت سلامة الظهير الأيسر البرازيلي أليكس تيليس، من أي إصابة، وذلك بعدما عانى من آلام الركبة، ليغادر مباراة الديربي أمام الرياض، التي انتهت بالتعادل الإيجابي (2-2)، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بالملز، في الجولة 33 من دوري روشن السعودي.

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وتأكد غياب أليكس تيليس عن مباراة الاتحاد، للإيقاف نتيجة تراكم البطاقات، فيما ينتظر مشاركة اللاعب في التدريبات الجماعية، السبت المقبل، استعدادًا لقمة الهلال.

وانتقل أليكس تيليس إلى النصر في يوليو 2023، قادمًا من مانشستر يونايتد الإنجليزي، بعقد لمدة موسمين، وخاض البرازيلي 33 مباراة بقميص العالمي في مختلف المسابقات، هذا الموسم، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 5 تمريرات حاسمة.