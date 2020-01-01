خربين يخرج من حسابات الهلال

اللاعب على وشك الرحيل عن الفريق

اقترب المهاجم السوري عمر خربين، من الرحيل عن صفوف الهلال السعودي، بسبب العديد من المؤشرات في الفترة الأخيرة.

تقارير سعودية، أكدت خروج اللاعب بشكل كبير من حسابات المدرب الروماني رازفان لوشيسكو للموسم الجديد.

وأشارت إلى أن الأمور لم تتخذ المسار الرسمي حتى الآن، لكن المؤشرات تؤكد رغبة الروماني في التخلي عن خربين.

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ومن المقرر أن تتضح الصورة بشكل أكبر خلال الأسابيع القليلة القادمة، سواء ببقاء اللاعب أو رحيله عن الهلال.

ويغيب المهاجم السوري عن بعثة الهلال التي وصلت أمس، الجمعة، إلى الدوحة بسبب عدم تقييده في القائمة المشاركة في دوري أبطال آسيا.

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يذكر أن خربين البالغ من العمر 26 سنة، ظهر في 20 مباراة مع الهلال بموسم 2019/2020، ونجح في تسجيل 7 أهداف بقميص الفريق.