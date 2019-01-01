خربين أساسيًا في تشكيل بيراميدز أمام الزمالك

مواجهة قوية بين الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري الممتاز

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أعلن حسام حسن المدير الفني لبيراميدز، تشكيل الفريق الذي سيواجه الزمالك في المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة من الدوري المصري.

ويواجه الزمالك نظيره بيراميدز، في تمام الثامنة مساءً، على ملعب "بتروسبورت" ضمن منافسات الدوري المصري.

ويسعى بيراميدز لخطف الثلاثة نقاط لتقليل الفارق مع الزمالك في صدارة الدوري المصري الممتاز.

وجاء التشكيل الرسمي لبيراميدز أمام الزمالك على النحو التالي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - رجب بكار - إيريك تراوري.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد مجدي قفشة - عبد الله السعيد - كينو.

خط الهجوم: محمد فاروق - عمر خربين.