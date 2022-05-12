خرافات نيمار الأشقر .. البرازيلي يستدعي حلاقه إلى الدوحة ليسجل ضد كوريا!

يبدو أن النجم البرازيلي مؤمن بالخرافات!

كشفت تقارير صحفية أن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا قد قام باستدعاء الحلاق الخاص به من مدينة باريس في الساعات الماضية ليصل إلى الدوحة.

جاء هذا بحس ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل"، والتي أكدت أن نيمار فعل ذلك بسبب رغبته في الحصول على قصة شعر مثل تلك التي سجل بها في آخر مرة لعب أمام كوريا الجنوبية.

النجم البرازيلي كان قد غاب عن مواجهتي الفريق أمام سويسرا والكاميرون بسبب إصابة في الكاحل خلال المباراة الافتتاحية ضد صربيا.

وكان نيمار قد سجل ثنائية في مرمى كوريا الجنوبية من قبل في ودية بشهر يونيو الماضي بينما كان شعره أبيضًا، وهو ما كرره نجم باريس سان جيرمان اليوم.

جدير بالذكر أن الفائز من تلك المواجهة ينتظر مباراة أمام كرواتيا أو اليابان في ربع نهائي كأس العالم.