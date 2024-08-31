"خذ حذائي معك!".. هدية غالية من كروس لسيرخيو راموس

يشتهر الألماني بأناقته داخل الملعب وخارجه

نشر الألماني توني كروس والإسباني سيرخيو راموس صورًا جمعتهما في الآونة الأخيرة، أثارت الحنين لدى جماهير ريال مدريد إلى الايام التي جمعتهما سويًا وشهدت أمجاد النادي الملكي.

وكتب كروس في تعليق الصورة: "أسطورة. قائد. صديق. يسعدني دائمًا رؤيتك يا قائد. لا تتردد في ارتداء هذا الحذاء في مغامرتك الجديدة".

الصور كانت تؤطر تبادل اللاعبين قميصي المنتخبين الألماني والإسباني إضافة إلى إهداء كروس حذاءه الابيض الشهير لراموس.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

المدافع الإسباني أعاد نشر صور كروس مع جمل: "أي مجموعة من الأساطير لن تكتمل دون واحد من أعظم اللاعبين، أخي كروس، كلاعب وكشخص شكرًا لك يا أخي".

وتزامل كل من كروس وراموس في 7 مواسم داخل ريال مدريد، وبينما أعلن كروس اعتزال كرة القدم، لا يزال راموس قادرًا على العطاء رغم أنه دون ناد في الوقت الراهن بعد انتهاء تجربته في إشبيلية.