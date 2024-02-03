"خذلك يا جيسوس".. نجم مانشستر يونايتد يرفض عرضًا فلكيًا من الهلال والسبب ماجواير!

مدرب الهلال وضعه على لائحة طلباته

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كشفت تقارير صحفية بريطانية، عن تفاصيل رفض النجم البرتغالي برونو فيرنانديش، لاعب مانشستر يونايتد، الانتقال إلى أحد عمالقة السعودية خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الماضي.

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وأكدت صحيفة "مترو" البريطانية، أن برونو فيرنانديش رفض "عرضًا فلكيًا" لمغادرة مانشستر يونايتد والانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين.

وأشارت إلى أن جورجي جيسوس، مدرب الهلال السعودي، كان يضع قائد مانشستر يونايتد على رأس لائحة طلباته باعتباره هدفه الأول، وفقًا لما ذكرته صحيفة "ريكورد" البرتغالية.

وعمل جيسوس لفترة طويلة مع اللاعب البرتغالي الدولي خلال فترة وجودهما معًا في سبورتنج لشبونة، لكن اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا، رفض الرحيل عن الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأشارت "مترو"، إلى أن برونو رفض العرض السعودي الضخم، حيث يشعر أنه لم ينته بعد من مسيرته في الملاعب الأوروبية، كما أنه يحمل على عاتقه مهمة كبيرة مع اليونايتد، حيث يشعر بإحساس هائل بالولاء للنادي الذي يمر بعملية إعادة بناء كبرى.

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ويمر عملاق مانشستر بمرحلة تحول كبرى، حيث ينتظر أن يضخ السير جيم راتكليف، المالك الجديد استثمارات ضخمة، ويرجح أن يحتفظ إريك تن هاج مدرب الفريق بخدمات برونو الذي عهد إليه بشارة القائد بعد قرار تجريد هاري ماجواير من هذه المسؤولية خلال الموسم الماضي.

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