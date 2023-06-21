خدع جماهيره؟ .. كشف مفاجأة "لأول مرة" في مفاوضات الأهلي ولوكا مودريتش

سر جديد في مفاوضات الأهلي ولوكا مودريتش

لعدة أيام واسم النجم الكرواتي الكبير لوكا مودريتش، مرتبط بالانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

مودريتش البالغ من العمر 37 سنة، ينتهي عقده مع نادي ريال مدريد الإسباني، في 30 يونيو الجاري؛ وسط تضارب في الأنباء بشأن التجديد لعامٍ آخر، أو الرحيل مجانًا.

وفي هذا السياق.. نقل الإعلامي الرياضي عناد الرشيد، المقرب من البيت الأهلاوي، عن وكالة النجم الكرواتي، عدم تقديم قلعة الراقي، أي عرض للتعاقد مع اللاعب.

وكتب الرشيد في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، تحت عنوان خاص: "بعد التواصل مع وكالة اللاعب في منطقة الشرق الأوسط؛ أفادوا بأن لوكا مودريتش، لم يتلق أي عرض رسمي من الأهلي ولا من أي نادٍ سعودي آخر - حتى اللحظة -".

وأكد الإعلامي الرياضي، على أن المعلومة القادمة من وكالة مودريتش "موثقة"، معربًا عن أمنيته بالتوفيق للنادي، في قادم أيام الميركاتو الصيفي.

جدير بالذكر أن أكثر من إعلامي وتقرير عالمي، أشاروا إلى أن النجم السنغالي إدوارد ميندي، حارس مرمى نادي تشيلسي الإنجليزي؛ سيكون أولى صفقات الأهلي "العالمية"، استعدادًا للموسم الرياضي القادم 2023-2024.