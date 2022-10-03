خدعة من نوع خاص .. الهلال السوادني يتعرض لاحتيال في الكونغو

الفريق السوداني يستعد لخوض مواجهة دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، لكنه تعرض للخديعة في مباراته الودية الإعدادية للقاء

يخوض فريق الهلال السوداني حاليًا معسكر إعداد في مدينة لوبومباشي الكونغولية، لكنه تعرض لخدعة من نادي مازيمبي، تسبب في غضب كبير تجاه إدارة الأزرق.

ما هي الخدعة التي تعرض لها الهلال؟

الفريق السوداني يستعد لمواجهة يانج بويز التنزاني، في دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، وهو ما دفعه لتقديم طلب مواجهة مازيمبي وديًا خلال المعسكر.

الفريق الكونغولي وافق على طلب الهلال، لكنه مدربه كان لديه بعض التحفظات، وهو ما تسبب في الخديعة التي تعرض لها الفريق السوداني..

الهلال بالفعل خاض مباراة ودية، لكنها لم تكن أمام مازيمبي، إنما أمام دون بوسكو الكونغولي، الذي انتحل لاعبوه شخصية لاعبي مازيمبي لخوض المباراة.

وقام دون بوسكو قاموا بارتداء قمصان مازيمبي دون إخطار الجانب السوداني، ونجحوا في الفوز بثلاثية مقابل هدف وحيد.

بيان رسمي من الهلال

وبعد الجدل الكبير، أصدر الهلال بيانًا رسميًا، أوضح خلاله أنه عمل بأن الفريق الذي واجهه ليس مازيمبي من هلال الأنباء التي انتشرت، ليضطر لمخاطبة النادي الكونغولي لمعرفة الحقيقة.

وأكد الهلال أنه تواصل مع نائب سكرتير مازيمبي، ليتفاجأ منه أن من خاض المباراة هم تسعة لاعبين من مازيمبي، مع الاستعانة ببعض لاعبي فريق صديق.

ولجأ الفريق الكونغولي لهذا الأمر بعدما رفض مدربه خوض اللقاء، على إثر قرار الاتحاد الإفريقي "كاف" بإيقاف خمسة لاعبين وحرمانهم من خوض مواجهة دور الـ32 من دوري الأبطال، بجانب إصالة أربعة لاعبين آخرين من الفريق.

وأكد مازيمبي أنه حاول إقناع مدربه بخوض اللقاء، لكنه تمسك بموقفه، ليتم الاستقرار على مشاركة تسعة لاعبين من مازيمبي والاستعادة ببعض لاعبي دون بوسكو.

يذكر أن الهلال توج بطلًا للدوري السوداني في الموسم الماضي للمرة الـ29 في تاريخه.