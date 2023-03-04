خبير تحكيمي: هدف النصر الثاني غير صحيح بسبب كريستيانو رونالدو

وليد الفراج اتفق مع الحكم السابق

لم يتوقف الجدل بعد حول مباراة النصر والباطن التي أقيمت مساء أمس على ملعب مرسول بارك وانتهت لصالح الأول 3-1 بعدما كان متأخرًا بهدف حتى انتهاء الوقت الأصلي من اللقاء.

المباراة أثارت ردود فعل عاصفة للغاية خاصة قرارات الحكم السعودي سامي الجريس، حيث تحدث الأغلب عن الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني والذي تجاوز الـ15 دقيقة وشهد إحراز أهداف النصر الثلاثة، وكذلك عن عدم احتساب ركلة جزاء لصالح كريستيانو رونالدو.

الجديد كان حديث المحلل التحكيمي لبرنامج "أكشن مع وليد"، سمير عثمان، حول الهدف الثاني للنصر، حيث أكد أنه غير صحيح وكان يجب إلغاءه لوجود تسلل على المتداخل رونالدو.

الحكم المصري رأى أن رونالدو كان متداخلًا في اللعبة لأنه أثر على مدافع الباطن ومنعه من اللحاق بالكرة ومنع عبد الرحمن غريب من التسديد، وقد أشار إلى أن النجم البرتغالي كان عائدًا من التسلل.

الحكم السعودي محمد فودة اختلف معه وأوضح أن رونالدو لم يكن متسللًا في لقطة التسديد وهي لعبة ثانية مختلفة تمامًا عن الأولى، وقد سخر الناقد الرياضي محمد العنزي من رأي عثمان فيما سانده وليد الفراج وقال أنه يتفق معه.